Lukaku rimpiange l'addio all'Inter: ritorno a gennaio complicato (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romelu Lukaku pentito di aver lasciato l'Inter È un Romelu Lukaku pentito di aver lasciato l'Inter quello apparso nell'intervista di Sky Sport che andrà in onda integralmente oggi a partire delle 13 e registrata nel corso delle settimane passate. Ad oggi un suo ritorno in nerazzurro nel mercato di gennaio appare molto complicato così come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. "Perché questo sogno possa avverarsi nell'immediato servirebbe l'acrobazia di un prestito secco (i suoi prossimi sei mesi di stipendio costano sei milioni netti circa), ma la porticina minuscola è stata chiusa in casa nerazzurra. Nonostante Beppe Marotta sia per definizione un agente specializzato in colpi impossibili, (al momento) l'ipotesi è considerata fin troppo complicata. Rom ormai viaggia su stipendi ben ...

