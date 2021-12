Lukaku: «Per restare all’Inter avevo chiesto il rinnovo del contratto» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alle 13:30 sarà diffusa integralmente la lunga intervista che Sky Sport ha fatto a Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter ora in forza al Chelsea. Intervista che ha suscitato la piccata reazione del tecnico dei Blues, Tuchel. Allora: perché la scelta di andar via dall’Inter? Il Chelsea è la mia squadra del cuore: sono cresciuto tifoso del Chelsea e ci sono cresciuto anche da calciatore. Nella mia testa, dopo l’esperienza negativa che ho vissuto quando avevo 18 anni, era rimasta quella sfida, la voglia di superare quella difficoltà. Quando ero all’Inter, dopo il primo anno, in estate, ho scelto di rifiutare un’offertona del Manchester City: era più alta di quella del Chelsea che poi ho accettato in estate. Rifiutai perché non era il momento: era il primo anno, non potevo lasciare l’Inter, i nerazzurri mi avevano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alle 13:30 sarà diffusa integralmente la lunga intervista che Sky Sport ha fatto a Romelu, ex attaccante dell’Inter ora in forza al Chelsea. Intervista che ha suscitato la piccata reazione del tecnico dei Blues, Tuchel. Allora: perché la scelta di andar via d? Il Chelsea è la mia squadra del cuore: sono cresciuto tifoso del Chelsea e ci sono cresciuto anche da calciatore. Nella mia testa, dopo l’esperienza negativa che ho vissuto quando18 anni, era rimasta quella sfida, la voglia di superare quella difficoltà. Quando ero, dopo il primo anno, in estate, ho scelto di rifiutare un’offertona del Manchester City: era più alta di quella del Chelsea che poi ho accettato in estate. Rifiutai perché non era il momento: era il primo anno, non potevo lasciare l’Inter, i nerazzurri mi avevano ...

