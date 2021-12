Lukaku: “Non andrò mai alla Juventus o al Milan, per me c’è solo l’Inter” (Di venerdì 31 dicembre 2021) In un altro stralcio dell’Intervista di Romelu Lukaku a Sky Sport, che sta facendo discutere tantissimo, l’attaccante belga si sofferma su un suo possibile ritorno in Italia e sembra chiudere a un approdo a Juventus o Milan, giurando fedeltà all’Inter: “Se in futuro Juventus e Milan bussassero alla mia porta? Mai, mai. Prima dell’Inter c’era stato qualcosa con la Juventus? Ci avevano provato, sì. Ma quando seppi che Conte sarebbe diventato l’allenatore dell’Inter… Mi arrabbiai un po’ con il mio procuratore: sapeva che non volevo parlare con la Juve, perché in Italia c’è solo l’Inter per me, è sempre stato così. Ho parlato anche con loro perché non avevo ancora ricevuto ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) In un altro stralcio delvista di Romelua Sky Sport, che sta facendo discutere tantissimo, l’attaccante belga si sofferma su un suo possibile ritorno in Italia e sembra chiudere a un approdo a, giurando fedeltà al: “Se in futurobussasseromia porta? Mai, mai. Prima delc’era stato qualcosa con la? Ci avevano provato, sì. Ma quando seppi che Conte sarebbe diventato l’allenatore del… Mi arrabbiai un po’ con il mio procuratore: sapeva che non volevo parlare con la Juve, perché in Italia c’èper me, è sempre stato così. Ho parlato anche con loro perché non avevo ancora ricevuto ...

