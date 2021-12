Lukaku: «La Juve mi aveva cercato, ma volevo solo l’Inter. Milan? Mai» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter, in una lunga intervista a Sky Sport ha parlato del suo addio alla società nerazzurra Romelu Lukaku, ex attaccante belga dell’Inter, in una lunga intervista a Sky Sport ha parlato del suo addio ai colori nerazzurri per ritornare al Chelsea. Le sue dichiarazioni. INZAGHI NTER – «Non mi piace fare paragoni. Quella di adesso, dobbiamo essere onesti, gioca davvero bene, è prima in classifica e ti giuro davanti a Dio che spero che quella squadra vinca, sono i giocatori a cui voglio sempre bene perché è grazie a loro che sono Romelu Lukaku di oggi. Io spero veramente che continui a vincere e crescere: l’Inter deve essere una squadra top che merita il meglio per me. Io spero che dopo la pausa continuino a vincere le partite, non si sa mai cosa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romelu, ex attaccante del, in una lunga intervista a Sky Sport ha parlato del suo addio alla società nerazzurra Romelu, ex attaccante belga del, in una lunga intervista a Sky Sport ha parlato del suo addio ai colori nerazzurri per ritornare al Chelsea. Le sue dichiarazioni. INZAGHI NTER – «Non mi piace fare paragoni. Quella di adesso, dobbiamo essere onesti, gioca davvero bene, è prima in classifica e ti giuro davanti a Dio che spero che quella squadra vinca, sono i giocatori a cui voglio sempre bene perché è grazie a loro che sono Romeludi oggi. Io spero veramente che continui a vincere e crescere:deve essere una squadra top che merita il meglio per me. Io spero che dopo la pausa continuino a vincere le partite, non si sa mai cosa ...

