Lukaku | «Inter | Chelsea | rinnovo e ritorno in Serie A | vi svelo tutto»

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante ora al Chelsea ha parlato del suo addio all'Inter e di tanto altro Romelu Lukaku ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante, ora al Chelsea, ha parlato del suo addio all'Inter e di tanto altro ripercorrendo le sue stagioni in nerazzurro. Le sue parole: Inter – «Penso sempre a Milano. Lì ho vissuto il migliore momento della mia carriera da professionista. A livello di professionista devo ringraziare veramente i compagni che dal primo giorno sono stati disponibili con me, lo staff di Antonio Conte, anche di Simone Inzaghi per il mese che abbiamo passato insieme sono sempre stati a disposizione. Dirigenti e tutto questo veramente al top. Ma la gente di Milano, i tifosi ...

AlfredoPedulla : #Lukaku ha sbagliato due volte: quando ha tradito l’#Inter dopo aver detto “io resto qui”. E ora che dimentica di e… - FBiasin : #Lukaku: “Se #Conte fosse rimasto sarei rimasto? No, l’unica cosa era il rinnovo. Se l’#Inter avesse accettato il r… - SkySport : Lukaku: 'Amo l’#Inter, tornerò' ? Domani, 31 dicembre, alle 13.30, alle 17 e alle 19.30 su Sky Sport 24 l'intervist… - SimoneCastaldi4 : #Lukaku, è come se in quella intervista avesse detto, scusa Inter, ma sono andato dove mi pagavano... - SimoSanginho : #Lukaku che molla l’Inter perché innamorato fin da giovane del Chelsea e ha la possibilità di tornarci! Mezza stagi… -