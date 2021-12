Lukaku: 'Addio? Decisivo il mancato rinnovo. Mai a Juve o Milan, tornerò all'Inter' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lukaku a cuore aperto verso l'Inter e i tifosi nerazzurri. "Penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 dicembre 2021)a cuore aperto verso l'e i tifosi nerazzurri. "Penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete ...

Advertising

AlfredoPedulla : Ma se la vostra azienda di famiglia andasse in crisi (toccando ferro…) fareste come #Conte e #Lukaku (addio) o rest… - sportli26181512 : Lukaku: 'Addio? Decisivo il mancato rinnovo. Mai a Juve o Milan, tornerò all'Inter': Lukaku: 'Addio? Decisivo il ma… - comedian72 : RT @AlfredoPedulla: Ma se la vostra azienda di famiglia andasse in crisi (toccando ferro…) fareste come #Conte e #Lukaku (addio) o resteres… - imepicbrozo77 : RT @GoalItalia: 'Col rinnovo sarei rimasto, a prescindere dall'addio di Conte' ?? 'Mai alla Juventus o al Milan: coi bianconeri c'è stato qu… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Lukaku integrale: 'Addio? Decisivo il mancato rinnovo. Mai a Juve o Milan, tornerò all’#Inter' -