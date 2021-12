“Lui sotto le lenzuola…”. Strano siparietto al GF Vip: succede a letto tra Valeria Marini e Barù (Di venerdì 31 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, nuova coppia all’interno della casa più spiata d’Italia? Insomma, la notizia sopraggiunge alle orecchie di chi crede che il GF Vip sia solo lo scenario di invidie e litigi. Il segreto vincente è saper comunque trovare un equilibrio durante i lunghi mesi di convivenza ‘forzata’. E Valeria Marini, dopo le burrascose vicende con Nathalie Caldonazzo e Giacomo Urtis, sembra aver trovato il suo piccolo angolo di pace. E anche in dolce compagnia. Una vera Vip in casa del GF per la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, ma da lei c’era da aspettarselo. Valeria Marini è riuscita a distinguersi per personalità e genuinità e tra chi la ama e chi non ne gradisce gli atteggiamenti, comunque si può ritenere una delle inquiline più discusse. Tante le vesti in cui i telespettatori hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, nuova coppia all’interno della casa più spiata d’Italia? Insomma, la notizia sopraggiunge alle orecchie di chi crede che il GF Vip sia solo lo scenario di invidie e litigi. Il segreto vincente è saper comunque trovare un equilibrio durante i lunghi mesi di convivenza ‘forzata’. E, dopo le burrascose vicende con Nathalie Caldonazzo e Giacomo Urtis, sembra aver trovato il suo piccolo angolo di pace. E anche in dolce compagnia. Una vera Vip in casa del GF per la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, ma da lei c’era da aspettarselo.è riuscita a distinguersi per personalità e genuinità e tra chi la ama e chi non ne gradisce gli atteggiamenti, comunque si può ritenere una delle inquiline più discusse. Tante le vesti in cui i telespettatori hanno ...

Advertising

intomyhood : namjoon è una di quelle persone che ti aspetta sotto casa mentre finisci di prepararti e appena esci ti sorride anc… - Fabyo_68 : RT @lilyrosemylove: @JasmineMustaf2 Allora è meglio se non apri #gfvip che vedi solo gente contro soleil perché ti spaventi, sempre se non… - venis_77 : @Siciliano741 @MariaAversano1 @lvoir Ah no, non ci sono problemi. Lui non gira per Firenze, o molto poco, se lo fa,… - rykyjeypynaz : @ClaudioR__ @FusatoRiccardo Si ma quei 60 milioni non li abbiamooooooo Oltre al problema Commisso e al fatto che no… - lilyrosemylove : @JasmineMustaf2 Allora è meglio se non apri #gfvip che vedi solo gente contro soleil perché ti spaventi, sempre se… -