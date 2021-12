Love is in the air, trama 31 dicembre: Serkan ritorna a Sile, Eda si illude (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ore di angoscia attenderanno Eda, come rivela la trama di Love is in the air di oggi, venerdì 31 dicembre. La donna ha confessato finalmente tutta la verità su Kiraz a Serkan, ma lui non l'ha presa affatto bene. L'architetto, infatti, inizialmente ha accusato la sua ex fidanzata di aver sbagliato a nascondergli una notizia così importante, ma poi, dopo una notte insonne, ha accettato di confrontarsi con lei e le ha detto di aver capito le sue motivazioni in quanto, se avesse saputo che era incinta le avrebbe chiesto quasi sicuramente di abortire. Tuttavia, Serkan ha chiesto tempo a Eda per capire come agire nei confronti della bambina e se è pronto ad assumersi le sue responsabilità di padre. La Yildiz, dunque, ritornata in hotel da Melek e Ayfer, racconterà loro quanto accaduto con ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ore di angoscia attenderanno Eda, come rivela ladiis in the air di oggi, venerdì 31. La donna ha confessato finalmente tutta la verità su Kiraz a, ma lui non l'ha presa affatto bene. L'architetto, infatti, inizialmente ha accusato la sua ex fidanzata di aver sbagliato a nascondergli una notizia così importante, ma poi, dopo una notte insonne, ha accettato di confrontarsi con lei e le ha detto di aver capito le sue motivazioni in quanto, se avesse saputo che era incinta le avrebbe chiesto quasi sicuramente di abortire. Tuttavia,ha chiesto tempo a Eda per capire come agire nei confronti della bambina e se è pronto ad assumersi le sue responsabilità di padre. La Yildiz, dunque,ta in hotel da Melek e Ayfer, racconterà loro quanto accaduto con ...

