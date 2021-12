Love is in the air, anticipazioni 3 gennaio: Serkan rinuncia a essere padre (Di venerdì 31 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata lunedì 3 gennaio. Serkan vuole rinunciare a Kiraz, davvero non le farà da padre? Serkan e EdaLa notizia della paternità ha sconvolto Serkan. Il Bolat non credeva di essere padre, lo viene a sapere nel momento in cui ha ritrovato Eda, l’amore della sua vita. La piccola Kiraz ha preso tutto dai suoi genitori: dal carattere alla passione per le stelle fino all’allergia alle fragole. Gli amici hanno notato subito queste somiglianze, sospettando che potrebbe trattarsi della figlia della coppia. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! La signora Aydan è stata la prima a darsi da fare per averne la certezza, prima ottenendo una fotografia del ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 31 dicembre 2021)is in the Air prossima puntata lunedì 3vuolere a Kiraz, davvero non le farà dae EdaLa notizia della paternità ha sconvolto. Il Bolat non credeva di, lo viene a sapere nel momento in cui ha ritrovato Eda, l’amore della sua vita. La piccola Kiraz ha preso tutto dai suoi genitori: dal carattere alla passione per le stelle fino all’allergia alle fragole. Gli amici hanno notato subito queste somiglianze, sospettando che potrebbe trattarsi della figlia della coppia. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! La signora Aydan è stata la prima a darsi da fare per averne la certezza, prima ottenendo una fotografia del ...

