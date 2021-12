Lotteria degli scontrini: un giovane vince 100mila euro (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Lotteria degli scontrini sorride a un giovane brasiliano residente in Italia: 20mila euro andranno anche all’esercente Dopo quanto accaduto certamente più persone tenteranno la fortuna con gli scontrini. Il Resto del Carlino riporta la notizia di una grande estrazione a favore di un giovane cittadino brasiliano residente in provicnia di Ravenna. Lotteria degli scontrini (Getty Images)La fortuna ha baciato un ragazzo venuto dall’altra parte del mondo per lavorare. Attualmente il suo impiego è come magazziniere e questa cifra certamente gli cambierà la vita. E pensare che l”investimento’ è stato davvero di poco conto e soprattutto sono stati soldi spesi per necessità: l’acquisto di generi aimentari ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lasorride a unbrasiliano residente in Italia: 20milaandranno anche all’esercente Dopo quanto accaduto certamente più persone tenteranno la fortuna con gli. Il Resto del Carlino riporta la notizia di una grande estrazione a favore di uncittadino brasiliano residente in provicnia di Ravenna.(Getty Images)La fortuna ha baciato un ragazzo venuto dall’altra parte del mondo per lavorare. Attualmente il suo impiego è come magazziniere e questa cifra certamente gli cambierà la vita. E pensare che l”investimento’ è stato davvero di poco conto e soprattutto sono stati soldi spesi per necessità: l’acquisto di generi aimentari ...

