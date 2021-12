Lombardia, nuovo picco di casi di Covid nella Regione: oltre 41mila (Di venerdì 31 dicembre 2021) nuovo picco di casi Covid in Lombardia: con 229.055 tamponi eseguiti è di 41.458 il numero di nuovi positivi. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+17, 221) e nei reparti ordinari (+28, 1.859). ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021)diin: con 229.055 tamponi eseguiti è di 41.458 il numero di nuovi positivi. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+17, 221) e nei reparti ordinari (+28, 1.859). ...

