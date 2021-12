Lombardia in zona gialla da lunedì 3 gennaio, Fontana: “Nessun divieto ulteriore” (Di venerdì 31 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Lombardia passa in zona gialla da lunedì 3 gennaio. Negli ultimi giorni la regione ha confermato un trend sempre più positivo di nuovi contagi arrivando a sfiorare i 40mila nuovi positivi al giorno. “I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri da tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 31 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lapassa inda. Negli ultimi giorni la regione ha confermato un trend sempre più positivo di nuovi contagi arrivando a sfiorare i 40mila nuovi positivi al giorno. “I dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri da tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

