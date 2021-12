L’occhio Usa sull’Africa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con la fine della Guerra Fredda, l’Africa sub-sahariana è apparsa come un “problema” estraneo agli obiettivi degli Stati Uniti. L’agenda di Washington pareva focalizzata su Europa, America Latina e Medio Oriente. L’Africa era semmai attenzionata per la sua parte settentrionale, quasi più collegata al Medio Oriente che ai destini del continente di cui fa parte. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con la fine della Guerra Fredda, l’Africa sub-sahariana è apparsa come un “problema” estraneo agli obiettivi degli Stati Uniti. L’agenda di Washington pareva focalizzata su Europa, America Latina e Medio Oriente. L’Africa era semmai attenzionata per la sua parte settentrionale, quasi più collegata al Medio Oriente che ai destini del continente di cui fa parte. InsideOver.

Advertising

Gio_Napoli2 : @cavicchioli Questa, tra le tante, è sicuramente la correlazione più interessante che è stata evidenziata per Bitco… - Pamela56132182 : @Maurizi81919065 Nel frattempo da lontano butta l'occhio su Gianmaria che lo vede vicino alla tipa che parlano e sc… - misandryae : @heiwakuroo usa amber, colpisci due volte l’occhio così cade e si blocca per un po’ di tempo e fagli più male che p… - alessandrocomp3 : @Elewhatelse3 Occhio a chiamare idiot@ un ufficiale in uniforme , essendo un militare può e deve andare in giro cos… -

Ultime Notizie dalla rete : L’occhio Usa Tesla e sicurezza, maxi richiamo negli Usa. La Borsa chiude un occhio Il Sole 24 ORE