Lo Zapata «segreto» | potevo giocare a baseball | mangio polenta e in bergamasco so dire «mola mìà»

(Di venerdì 31 dicembre 2021) «Insomìà” e se non avessi fatto il calciatore avrei giocato ao a football americano». Sono alcune delle curiosità regalate da Duvanai tifosi che per la terza volta consecutiva l’hanno premiato come Player of the Month (agosto-settembre, ottobre e novembre) sui canali ufficiali dell’Atalanta.

Pare che questa sia la risposta, ildi una squadra che nell'ultimo mese ha recuperato uno ... L'assenza di Gosens e di Maehle , unita all'apprensione pere Toloi , non faranno certo ...Commenta per primo Forse ilè il pollo fritto del Colonnello che ha mangiato quando lavorava per KFC in Portogallo. O ...che alimenta Beto sembra un centrifugato delle migliori virtù die ...«In bergamasco so dire “mola mìà” e se non avessi fatto il calciatore avrei giocato a baseball o a football americano». Sono alcune delle curiosità regalate da Duvan Zapata ai tifosi che per la terza ...In casa Atalanta la situazione legata all'infortunio di Zapata complica la volontà di Muriel che vorrebbe andar via.