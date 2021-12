“Lo facciamo per caricarci”: Italia, il retroscena dallo spogliatoio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Matteo Pessina parla dei Mondiali e delle sfide dei playoff che attendono l’Italia: ha rivelato anche un retroscena dallo spogliatoio Matteo Pessina, rivelatosi molto importante nel corso degli Euro2020 segnando anche gol importanti come quello contro l’Austria, è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Ha perciò, nel corso dell’intervista, parlato dei match che attendono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Matteo Pessina parla dei Mondiali e delle sfide dei playoff che attendono l’: ha rivelato anche unMatteo Pessina, rivelatosi molto importante nel corso degli Euro2020 segnando anche gol importanti come quello contro l’Austria, è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Ha perciò, nel corso dell’intervista, parlato dei match che attendono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AurelianoStingi : Facciamo il punto su #Omicron: Disclaimer, è un 3d di riassunto, non faccio previsioni ne giudico quello che è stat… - marattin : Se una riduzione fiscale è equa/progressiva o no, non lo si misura da quanti soldi fa risparmiare in valore assolut… - ItalianNavy : Siamo sempre presenti con i nostri mezzi in Italia e all'estero, per contribuire alla tutela e alla salvaguardia de… - fedeju93 : @Deborah_Juve Mamma mia veramente. Facciamo una petizione per riaverli? ???? - fpizzorni1 : @corradoformigli Manifestazione di egoismo ? Ma che cazzo dici se lo facciamo per andare a lavorare ... mi fate rib… -