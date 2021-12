LIVE Tour de Ski, mass start tl Oberstdorf in DIRETTA: alle 15.25 la 10 km femminile! (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE: 5° DE FABIANI 15.20 Non partirà la statunitense Hailey Swirbul, saranno dunque 75 le atlete al via. 15.15 alle 15.25 scatterà la 10 km tl mass start femminile: al via 68 atlete sulle 76 che avevano completato la seconda tappa. Ci sono tutte le sei azzurre. 13.35: Per il momento è tutto, l’appuntamento è alle 15.25 per la gara femminile. Grazie per averci seguito, a più tardi 13.32: Klaebo sempre più solo al comando della graduatoria. A 45? c’è Golberg, poi a 47? Bolshunov, Niskanen quarto a 1’20”, Yakimushnkin quinto a 1’41”, Valnes sesto a 1?54, De Fabiani settimo a 1’55”, Spitsov ottavo a 2’10”, Nyenget nono a 2’30”, Toenseth decimo a 2’38” 13.29: Gli altri azzurri. Coradazzi 34mo a 1’01”, Ventura 37mo a ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE: 5° DE FABIANI 15.20 Non partirà la statunitense Hailey Swirbul, saranno dunque 75 le atlete al via. 15.1515.25 scatterà la 10 km tlfemminile: al via 68 atlete sulle 76 che avevano completato la seconda tappa. Ci sono tutte le sei azzurre. 13.35: Per il momento è tutto, l’appuntamento è15.25 per la gara femminile. Grazie per averci seguito, a più tardi 13.32: Klaebo sempre più solo al comando della graduatoria. A 45? c’è Golberg, poi a 47? Bolshunov, Niskanen quarto a 1’20”, Yakimushnkin quinto a 1’41”, Valnes sesto a 1?54, De Fabiani settimo a 1’55”, Spitsov ottavo a 2’10”, Nyenget nono a 2’30”, Toenseth decimo a 2’38” 13.29: Gli altri azzurri. Coradazzi 34mo a 1’01”, Ventura 37mo a ...

