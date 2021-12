LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km mass start Oberstdorf in DIRETTA: è battaglia Klaebo-Bolshunov. De Fabiani con i migliori (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13: Al km 8.2 Halfvarsson, Golberg, Roethe, Klaebo, De Fabiani, Bolshunov 13.11: A metà gara Halfvarsson, Golberg, Roethe, Klaebo, Bolshunov, De Fabiani. Pellegrino scende al 25mo posto 13.08: Al km 5.9 Golberg, Roethe, Klaebo, Bolshunov, De Fabiani. Pellegrino è 19mo, Salvadori 30mo ma sono tutti molto vicini. Azione non troppo decisa dello svedese Halfvarsson 13.05: Klaebo vince la volata a punti del km 4.4 davanti a Bolshunov, poi Yakimushkin, Golberg, Roethe. De Fabiani nono, Pellegrino 18mo. Salvadori 29mo 13.03: Yakimushkin prende in mano la situaizone e alza un po’ il ritmo. Passa lui primo al km 3.8, ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13: Al km 8.2 Halfvarsson, Golberg, Roethe,, De13.11: A metà gara Halfvarsson, Golberg, Roethe,, De. Pellegrino scende al 25mo posto 13.08: Al km 5.9 Golberg, Roethe,, De. Pellegrino è 19mo, Salvadori 30mo ma sono tutti molto vicini. Azione non troppo decisa dello svedese Halfvarsson 13.05:vince la volata a punti del km 4.4 davanti a, poi Yakimushkin, Golberg, Roethe. Denono, Pellegrino 18mo. Salvadori 29mo 13.03: Yakimushkin prende in mano la situaizone e alza un po’ il ritmo. Passa lui primo al km 3.8, ...

