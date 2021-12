LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km mass start Oberstdorf in DIRETTA: De Fabiani punta in alto nella pista prediletta. Via alle 12.55 (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: Si tratta del terzo di sei appuntamenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che si trasferisce in Germania dopo le prime due tappe disputate a Lenzerheide. Si parte alle 12.55 con la mass start maschile 12.35: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2021/2022, la 10 km femminile e la 15 km maschile mass start a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma a Oberstdorf Programma, orari, tv e streaming delle gare di Oberstdorf – Programma, orari, Tv e streaming del ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38: Si tratta del terzo di sei apmenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che si trasferisce in Germania dopo le prime due tappe disputate a Lenzerheide. Si parte12.55 con lamaschile 12.35: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella terza tappa delde Ski 2021/2022, la 10 km femminile e la 15 km maschilea tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma aProgramma, orari, tv e streaming delle gare di– Programma, orari, Tv e streaming del ...

