LIVE BoClassic 2021 in DIRETTA | a Bolzano terzo gradino del podio per Nadia Battocletti! Quarto De Caro! Trionfano Seyaum e Tadese

(Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio e buon 2022! 16.01: Doppietta etiope conGebresilasie, secondo posto per Tola,posto per il britannico Mortimer. Ilposto di De Caro va ad aggiungersi alposto diBattocletti 15.59: Quinto posto per lo spagnolo Ben Daoud, sesto l’azzurro El Fathaoui, poi Osama Zoghlami e Ala Zoghlami 15.58: L’etiope WorkuGebresilasie vince in 28?21. Anche per l’Etiopia il secondo posto per Tola,posto per il britannico Mortimer che resiste alla grande rimonta di De Caro, il torinese èe primo degli italiani 15.57: Non c’è partitaGebresilasie vola ...