LIVE BoClassic 2021 in DIRETTA | a Bolzano l’Italia punta su Nadia Battocletti Forfait di Faniel

(Di venerdì 31 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51: Grande attesa per l’azzurra, che ha appena conquistato il titolo under 23 agli Europei di campestre. Attese anche Rebecca Lonedo, l’ottocentista Elena Bellò, Nicole Reina, Elisa Bortoli e le altre due azzurre d’oro all’Eurocross Sara Nestola e Michela Moretton. 14.47: In campo femminile (partenza alle 15) si gareggia sulla distanza dei 5 km e la favorita è la keniana Norah Jeruto, leader mondiale dei 3000 siepi in questa stagione, nella sfida con l’etiope Dawit Seyaum. Le outsider sono la ruandese Clementine Mukandanga, l’olandese Diane Van Es e la maratoneta croata Bojana Bjeljac. 14.44: Tante, purtroppo le assenze dell’ultima ora, causa Covid o causa altri problemi fisici dei protagonisti, fra cui l’azzurro, terzo all’ultima ...

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTAdella2021, la classica corsa su strada di San Silvestro che quest'anno torna a disputarsi per le vie del centro di Bolzano con partenza e arrivo in piazza Walther con, oltre la gara ...L'evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTAscritta su OA Sport.2021: PROGRAMMA E ORARIO D'INIZIO VENERDÌ 31 DICEMBRE: 15.00 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della BoClassic 2021 - Programma, orari, Tv e streaming della BoClassic 2021 - Gli azzurri al via alla BoClassic Buon pomeriggio e benvenuti ...Oggi venerdì 31 dicembre va in scena la BoClassic 2021, tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa nel centro di Bolzano. Il prestigioso evento, giunto alla sua 47ma edizione, si snoderà nel c ...