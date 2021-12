Lite spaventosa al GF Vip 6 | attimi di paura nella casa

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Scoppia unaall’interno delladel GF Vip 6.didurante il reality con un’amicizia che si incrina sempre di più. Non si fermano le tensioni all’interno delladel GF Vip 6. Infatti un’amicizia è in serio rischio ossia quella tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. I rapporti tra le due L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lite spaventosa

Inews24

La scena è stata riproposta a Pomeriggio 5, dove Roberto Alessi si è preoccupato della reazione di Alex Belli : " Una cattiveria. Lo ha proprio asfaltato completamente, salvate il soldato ...... tuttavia, l'inflazione principale in Asia è menoe si sta ritirando, questo aiuterà le ... Per quanto riguarda il tapering della Fed, consideriamo il taper come un 'taper', in quanto i ...Scoppia una lite all'interno della casa del GF Vip 6. Attimi di paura durante il reality con un'amicizia che si incrina sempre di più.