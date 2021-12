Liratv rinnova il consueto appuntamento del 31 dicembre

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 31 dicembre 2021) con i propri affezionati telespettatori. Dalle ore 20.00 sino alle 01.30 del 1° gennaio l’emittente andrà in onda con “Capodanno insieme… e sei Protagonista”, un contenitore in cui si alterneranno ospiti, musica, collegamenti e sorprese varie. Già da alcuni giorni la redazione e l’intero staff sono a lavoro per offrire un intrattenimento leggero e vario e che per qualche ora possa aiutare i telespettatori ad affrancarsi – almeno virtualmente – dalle ansie imposte dalla pandemia, in particolare nelle ultime settimane. L’ennesima sfida per l’emittente salernitana, impegnata a tutto tondo per “rendere il miglior servizio possibile ai campani che la preferiranno”, come dichiarato dal direttore, Girolamo Budetti. In questi anni, l’emittente televisiva si è confermata punto di riferimento per i tanti telespettatori che, ogni giorno, seguono non solo le informazioni del telegiornale ma tutti ...