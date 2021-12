L’incredibile 2021 dello sport italiano, un anno di imprese e bei ricordi nonostante il Covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ stato un 2021 unico e irripetibile. Funestato dal Covid, sì, ma a livello sportivo per l’Italia sono stati dodici mesi semplicemente da urlo. Di gioia, spesso e volentieri, e anche in quelle che potrebbero sembrare sconfitte si è vissuta una pagina di storia. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo i momenti migliori – in ordine cronologico – di un anno che è destinato a restare nei ricordi di tutti e al termine del quale è davvero complicato selezionare alcuni eventi e risultati a discapito di altri. Ci proviamo, non prima di ribadire quanto orgoglio ci sia nel sentire, dalle parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, che quest’anno il Bel Paese è stata la seconda potenza mondiale per quantità di successi e medaglie, alle spalle soltanto degli Usa che per ovvi motivi non ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ stato ununico e irripetibile. Funestato dal, sì, ma a livelloivo per l’Italia sono stati dodici mesi semplicemente da urlo. Di gioia, spesso e volentieri, e anche in quelle che potrebbero sembrare sconfitte si è vissuta una pagina di storia. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo i momenti migliori – in ordine cronologico – di unche è destinato a restare neidi tutti e al termine del quale è davvero complicato selezionare alcuni eventi e risultati a discapito di altri. Ci proviamo, non prima di ribadire quanto orgoglio ci sia nel sentire, dalle parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, che quest’il Bel Paese è stata la seconda potenza mondiale per quantità di successi e medaglie, alle spalle soltanto degli Usa che per ovvi motivi non ...

infoitsport : Il 2021 è stato l’anno più incredibile nella storia dello sport italiano. E non finisce qui - Alfio7even : 2021, anno d'oro indimenticabile, il più incredibile nella storia dello sport Italiano. Quando pensano di distrugg… - FricoMannaro : Incredibile come un 2021 pieno di cose positive mi abbia lasciato l'amaro in bocca. Non tanto quanto lo scorso anno… - PieroPelu : mondo. Ciao 2021, tu mi hai dato gioie bellissime, la botta di rock’n’roll del “Gigante tour” con i Bandidos, l’inc… - valerio_berruti : L'incredibile storia della Velosolex, l'e-bike che ha conquistato anche Brigitte Bardot -