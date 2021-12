Lina Wertmüller | storia | fascino e virtù della Signora del cinema

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Life&People.it Forse il modo migliore per raccontare laregistaè rivelare come ha iniziato a fumare in una scuola cattolica. “Era poco prima delle vacanze di Natale e le suore tenevano una conferenza su quanto fosse indecente per le ragazze per bene, fumare.non aveva mai fumato prima e mai ci aveva pensato ma era così infuriata per il sermone morale che ha deciso di iniziare a fumare subito, frequentando anche ragazze che già fumavano.”era un’anticonformista nel cuore; ha trasgredito le regole fino dalla giovane età, scegliendo di seguire la sua passione, che fosse per il fumo, per il teatro o per il. “Sono appassionata di libertà. Sono per natura un’ anarchica, un’ individualista” – ...