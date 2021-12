Ligue 1: 19 giocatori dell’Angers positivi al Covid, rinviato il match con il Saint-Etienne (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nella giornata di ieri l’Angers ha annunciato che addirittura 19 dei suoi giocatori sono risultati positivi al Covid. A conseguenza di ciò, dopo la richiesta del club, è stato rinvitato il match di Ligue 1 con il Saint-Etienne, in programma il 9 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nella giornata di ieri l’Angers ha annunciato che addirittura 19 dei suoisono risultatial. A conseguenza di ciò, dopo la richiesta del club, è stato rinvitato ildi1 con il, in programma il 9 gennaio. SportFace.

Advertising

Smashdevil_19 : Mah, io vorrei capire quanto sia affidabile andare a prendere gente dal campionato turco o svizzero (o anche da un… - Luxgraph : Covid, Bordeaux: 21 giocatori out in Coppa contro il Brest - Smashdevil_19 : RT @CalcioPillole: #Ligue1, sono ben 19 i giocatori dell'#Angers risultati positivi agli ultimi tamponi. Il club ha chiesto il rinvio del m… - CalcioPillole : #Ligue1, sono ben 19 i giocatori dell'#Angers risultati positivi agli ultimi tamponi. Il club ha chiesto il rinvio… - sportli26181512 : #Lione, 7 giocatori positivi: Paquetá bloccato a Dubai: L'ex del Milan è rimasto contagiato in vacanza con la famig… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue giocatori Le favorite per lo scudetto in Europa: i campionati delle sorprese ...Francia il Psg non ha concorrenti Non era difficile immaginare che il PSG sarebbe stato l'assoluto dominatore della Ligue 1 , visto il mercato supersonico che hanno messo a punto. Arrivati giocatori ...

Milan, un dirigente può lasciare: è richiesto in Ligue 1 ... alcuni rumors lo danno di ritorno in Ligue 1. Molti meriti per le recenti campagne acquisti del ... Il capo - scout francese con i suoi collaboratori dà un contributo importante nel segnalare giocatori ...

Covid, Bordeaux: 21 giocatori out in Coppa contro il Brest Tuttosport Ligue 1: 19 giocatori dell’Angers positivi al Covid, rinviato il match con il Saint-Etienne Nella giornata di ieri l'Angers ha annunciato che addirittura 19 dei suoi giocatori sono risultati positivi al Covid.

Covid:Francia;rinviata partita Ligue1 tra Angers e Saint-Etienne PARIGI, 31 DIC - La partita di calcio di Ligue 1 tra Angers e Saint-Etienne, in programma il 9 gennaio, è stata rinviata a causa del gran numero di casi di Covid-19 in una delle due squadre. (ANSA) ...

...Francia il Psg non ha concorrenti Non era difficile immaginare che il PSG sarebbe stato l'assoluto dominatore della1 , visto il mercato supersonico che hanno messo a punto. Arrivati...... alcuni rumors lo danno di ritorno in1. Molti meriti per le recenti campagne acquisti del ... Il capo - scout francese con i suoi collaboratori dà un contributo importante nel segnalare...Nella giornata di ieri l'Angers ha annunciato che addirittura 19 dei suoi giocatori sono risultati positivi al Covid.PARIGI, 31 DIC - La partita di calcio di Ligue 1 tra Angers e Saint-Etienne, in programma il 9 gennaio, è stata rinviata a causa del gran numero di casi di Covid-19 in una delle due squadre. (ANSA) ...