Liga 2021 2022 | il Valencia si sabota da sola | nel finale si fa ribaltare dall’Espanyol | è 1-2

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Vittoria per chiudere l’anno al meglio quella ottenutaai danni delper 2-1 in. I ragazzi di Moreno riescono aincredibilmente il match nelal Mestalla: il match rimane sullo 0-0 per tutto il primo tempo, si sblocca soltanto nella ripresa quando, servito da Helder Costa, Omar Alderete mette dentro di testa l’1-0. Il match sembra incanalarsi verso una vittoria casalinga, ma Hugo Duro disfa tutto. Prima si fa ammonire al minuto 79?, poi, dopo appena 4 minuti, concede un calcio di rigore, venendo tra l’altro espulso. Dal dischetto si presenta Raul de Tomas che non sbaglia. È 1-1. . Al minuto 88? invece l’Espanyol passa in vantaggio con il gol di Puado, che di testa trasforma un cross pennellato di Carreras. Nelc’è anche tempo per una ...

I pronostici di calcio di sabato 1 gennaio, in attesa della ripartenza della Serie A, il primo weekend del nuovo anno inizia all'insegna della Premier League con due big match spalmati tra sabato e ... Vittoria per chiudere l'anno al meglio quella ottenuta dall'Espanyol ai danni del Valencia per 2-1 in Liga. I ragazzi di Moreno riescono a ribaltare incredibilmente il match nel finale al Mestalla: il ... I pronostici di sabato 1 gennaio: in campo Premier League, Liga spagnola, Championship, League One e c'è anche la Coppa di Francia.