Libero | Osimhen è stato più fuori dal campo che dentro | troppo poco per essere il vero leader del Napoli

(Di venerdì 31 dicembre 2021) “Anziché andare in Coppa d’Africa, Victordovrebbe prenotare un viaggio a Lourdes. Perché se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo e negli ultimi tredici mesi ha deciso di prendersela con lui e, di riflesso, con il”. Lo scrive Claudio Savelli su, ripercorrendo tutti gli stop del nigeriano da quando è arrivato a, tra Covid (questa è la seconda volta che risulta contagiato) e infortuni. “rischia: ha solo 23 anni e il futuro davanti a sé ma la continuità di rendimento è la condizione necessaria per mantenere le promesse e non perdersi per strada e nei primi due anni al, non c’è stata. Èdalpiù che al suo interno: ha saltato 29 partite su 75 totali, quasi la metà. ...

Dopo la negatività Fabian Ruiz è quindidi rientrare in Italia per rimettersi a disposizione ... Out anche i quattro giocatori che parteciperanno alla Coppa d'Africa:, Koulibaly, Anguissa ...... ma ovviamente le scelte spettano a lui e deve esseredi farle senza condizionamenti. 'Il ... io vorrei giocare un po' di più" , come a far capire che adesso, tanto più cheè ai box e ...Lubrano: 'Un accordo avrebbe fatto partire immediatamente Osimhen dopo la partita. In astratto sarebbe possibile, però il Covid complica tutto' A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show ...Il Napoli potrebbe agire per vie legali contro la federazione nigeriana. Francesco Melluccio. Una notizia sorprendente e che sconvolge i piani del Napoli, quella arrivata oggi pomeriggio: VictorOsimhe ...