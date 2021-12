L’esordio di Einaudi | le dimissioni di Segni e i 3 minuti di Cossiga | storia del discorso di fine anno del presidente della Repubblica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sergio Mattarella ha scelto una location dal nome evocativo per quello che dovrebbe essere il suo ultimodi. Alle 20 e 30 ilsi rivolgerà agli italiani parlando dalla Palazzina del Fuga, che prende il nome da Ferdinando Fuga, l’architetto fiorentino che ne curò la progettazione e costruzione tra il 1730 e 1732. E’ l’ala che va a chiudere la “manica lunga” del palazzo del Quirinale: chi ha familiarità dei luoghi la chiama semplicemente la Palazzina. E’ qui che Mattarella ha tenuto il suodifino al 2019, quando aveva deciso di “migrare” in uno studio meno conosciuto del palazzo. Per l’ultimo intervento del suo settennato, invece, il capo dello Stato ha deciso di tornare ...