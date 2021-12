L’era dei droni-postini: il nuovo progetto di Leonardo con Poste Italiane e Flying Basket (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra pochissimo tempo vedremo droni-postini volare (senza pilota) sopra le nostre teste e recapitarci pacchi di grandi dimensioni, tanto in città quanto in contesti urbani più ristretti. Lo dimostrano le ultime sperimentazioni uniche in Europa del progetto “Sumeri Moderni” di Leonardo che, solo pochi giorni fa, ha finalizzato il primo ciclo di prove della fase caratterizzata da un ambiente pienamente rappresentativo del requisito logistico di “middle mile delivery”. Con questa iniziativa, sperimentazione successiva di “Sumeri: Si Salpa!” dello scorso febbraio, l’azienda gestita dall’Amministratore Delegato Alessandro Profumo non lascia ma raddoppia nel suo impegno nell’Advanced Air Mobility, nuovo settore in rampa di lancio, per favorire lo sviluppo del mercato dei servizi basati sui ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tra pochissimo tempo vedremovolare (senza pilota) sopra le nostre teste e recapitarci pacchi di grandi dimensioni, tanto in città quanto in contesti urbani più ristretti. Lo dimostrano le ultime sperimentazioni uniche in Europa del“Sumeri Moderni” diche, solo pochi giorni fa, ha finalizzato il primo ciclo di prove della fase caratterizzata da un ambiente pienamente rappresentativo del requisito logistico di “middle mile delivery”. Con questa iniziativa, sperimentazione successiva di “Sumeri: Si Salpa!” dello scorso febbraio, l’azienda gestita dall’Amministratore Delegato Alessandro Profumo non lascia ma raddoppia nel suo impegno nell’Advanced Air Mobility,settore in rampa di lancio, per favorire lo sviluppo del mercato dei servizi basati sui ...

