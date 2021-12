L’Epifania tutti i no vax si porta via: a gennaio la decisione per il Super Green Pass al lavoro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è entrato nell’ultimo decreto per via dell’opposizione di Lega e Movimento 5 Stelle, ma l’obbligo di Super Green Pass al lavoro – spinto fortemente dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta – si ripresenterà sul tavolo della discussione a gennaio, con altissime probabilità di approvazione. Partito democratico e Forza Italia spingono per la misura ormai da tempo, così come i ministri del lavoro Andrea Orlando e delle Pari opportunità Elena Bonetti: si parla di 23 milioni di persone, per la maggior parte già vaccinati, tranne una stima – riportata dal Messaggero – di 3 o 4 milioni di no vax. Persone che se vaccinate contribuirebbero a ridurre la curva epidemiologica e ridurrebbero il numero di morti che va via via aumentando: per questo motivo il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è entrato nell’ultimo decreto per via dell’opposizione di Lega e Movimento 5 Stelle, ma l’obbligo dial– spinto fortemente dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta – si ripresenterà sul tavolo della discussione a, con altissime probabilità di approvazione. Partito democratico e Forza Italia spingono per la misura ormai da tempo, così come i ministri delAndrea Orlando e delle Pari opportunità Elena Bonetti: si parla di 23 milioni di persone, per la maggior parte già vaccinati, tranne una stima – rita dal Messaggero – di 3 o 4 milioni di no vax. Persone che se vaccinate contribuirebbero a ridurre la curva epidemiologica e ridurrebbero il numero di morti che va via via aumentando: per questo motivo il ...

