Leicester City vs Norwich City | le statistiche

Leggi su footdata

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilè imbattuto nelle tre partite casalinghe di Premier League contro il(2V, 1N), anche se queste partite hanno visto solo quattro gol segnati in totale (2 vittorie per 1-0 e un pareggio per 1-1). Ilha perso la partita d’andata contro ilper 2-1 ad agosto – solo in una delle ultime sette stagioni in cui le due squadre si sono incontrate, i Canaries hanno perso entrambe le sfide di campionato (2015-16). Ilha vinto sei delle ultime sette partite di campionato a Capodanno (1N), comprese le ultime tre. L’ultima sconfitta in campionato in questa giornata risale al 2008, contro il QPR (1-3). Ilnon ha perso la sua prima partita di campionato in nessuno degli ultimi otto anni solari (5V, 3N), dalla sconfitta per 2-1 in casa del West Ham ...