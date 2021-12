Legge di bilancio, Brunetta: “Espansiva e lungimirante, grandissima soddisfazione” (Di venerdì 31 dicembre 2021) ROMA – “grandissima soddisfazione per questa Legge di bilancio Espansiva e lungimirante, che stanzia oltre 3 miliardi nel triennio per sostenere le riforme e rimettere la Pubblica amministrazione e i dipendenti pubblici al centro della crescita sociale ed economica del Paese, dalla parte dei cittadini e delle imprese”. Lo afferma su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 dicembre 2021) ROMA – “per questadi, che stanzia oltre 3 miliardi nel triennio per sostenere le riforme e rimettere la Pubblica amministrazione e i dipendenti pubblici al centro della crescita sociale ed economica del Paese, dalla parte dei cittadini e delle imprese”. Lo afferma su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ignaziocorrao : Anche se siete troppo presi da tamponi e mascherine per farci caso, il parlamento ha approvato una legge di bilanci… - meb : L'Italia un anno fa era ferma, ora corre grazie al governo #Draghi. Per questo siamo soddisfatti e anche se non con… - lucianonobili : Approvata la legge di bilancio 2022. Taglio delle tasse, neutralizzazione caro bollette, occupazione femminile, bon… - Newflavours_IT : Arcangelo Bove (Svapoweb) dopo l'approvazione della Legge di Bilancio: 'Sigaretta elettronica, politica non ascolta… - antoniomasini4 : RT @robersperanza: Con la Legge di Bilancio il fondo per il SSN passa a 124 miliardi. Poco più di due anni fa, quando sono diventato minist… -