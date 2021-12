Le migliori frasi di auguri di Capodanno da inviare su Whatsapp

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ledidida scrivere su biglietti o dasu, mail o altro per amici, cari o colleghi di lavoro. Il 2022 è alle porte: idi(via pixabay)Mancano poche ore alla fine del 2021 ed è tempo di tirare le somme dei 365 giorni appena trascorsi. La situazione epidemiologica continua a preoccupare, ma le restrizioni in vigore sono molto meno stringenti rispetto a quelle che un anno fa vedevano l’Italia completamente in zona rossa. Se vuoi conoscere nel dettaglio cosa puoi fare di legale questa sera per festeggiare l’arrivo del 2022, ti consigliamo la lettura di questo articolo. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Si avvina dunque il ...