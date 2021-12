Le Donatella | il mambo in mutandine manda i fan in arresto cardiaco | “Che lato b Vuoi vederci morti?” – VIDEO

Leggi su yeslife

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Lee ilsu tik tok che hato i fan in delirio, ballano in modo sensuale il, che spettacolo Giulia Provvedi e la sorella Silvia sono molto attive sui social, sia su Instagram che su Tik Tok. Le due gemelle sono diventate note come cantanti dopo aver partecipato ad “X Factor”, L'articolo proviene da YesLife.it.