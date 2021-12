Le dieci foto social con più like del 2021: a spuntarla è Cristiano Ronaldo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 sta per volgere al termine e sono stati molti gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato. Dopo la classifica dei 10 film più visti al cinema nell’anno in corso, Whoopsee ha rivelato nella sua pagina Instagram quali sono le foto che nel 2021 hanno ottenuto più like, partendo da Cristiano Ronaldo per arrivare a Tom Holland. Ma andiamo con ordine, perchè la classifica stilata da Whoopsee è partita dall’ultima posizione: Il decimo e ultimo posto nella classifica è occupato da Tom Holland che, con il suo messaggio di auguri di compleanno alla fidanzata Zendaya, ha ottenuto 19,6 milioni di like. Strano ma vero, il nono è di Mermaid Montana, noto come Iron Shore Mermaid con un video post che ritrae una sirena mentre saluta una bambina attraverso l’acquario. Un video ... Leggi su isaechia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilsta per volgere al termine e sono stati molti gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato. Dopo la classifica dei 10 film più visti al cinema nell’anno in corso, Whoopsee ha rivelato nella sua pagina Instagram quali sono leche nelhanno ottenuto più, partendo daper arrivare a Tom Holland. Ma andiamo con ordine, perchè la classifica stilata da Whoopsee è partita dall’ultima posizione: Il decimo e ultimo posto nella classifica è occupato da Tom Holland che, con il suo messaggio di auguri di compleanno alla fidanzata Zendaya, ha ottenuto 19,6 milioni di. Strano ma vero, il nono è di Mermaid Montana, noto come Iron Shore Mermaid con un video post che ritrae una sirena mentre saluta una bambina attraverso l’acquario. Un video ...

Quel che resta del 2021: un anno in dieci foto - Gallery Il Nuovo Diario Messaggero Le dieci foto social con più like del 2021: a spuntarla è Cristiano Ronaldo Il 2021 sta per volgere al termine e sono stati molti gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato. Dopo la classifica dei 10 film più visti ...

