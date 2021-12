Le comiche | venerdì 31 dicembre 2021 torna in onda su Rete4 il film con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto

(Di venerdì 31 dicembre 2021) In occasione dell’ultimo giorno dell’annosuil divertenteinterpretato da. La pellicola dal titolo di Leva ina partire dalle ore 21:20 circa dove i due grandi comici italiani si ritrovano prima protagonisti di undove devono sfuggire da una locomotiva che li sta investendo quando per scansarla si ritrovano catapultati nella realtà, nella quale dovranno scappare a suon di equivoci e divertenti situazioni da alcuni emissari della mafia che vorrebbero toglierli di mezzo perché li hanno scambiati per due boss. Le curiosità, la trama ed il cast delinsua partire dalle ore 21:20 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : comiche venerdì

ComingSoon.it

Su Rete 4, Lecon Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, mentre su Italia 1 un altro classico ... giorno di San Silvestro, è la notte di Capodanno che cade in questo31 dicembre 2021. Una ...Film Stasera in TV di Oggi31 Dicembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima e seconda serata sui canali TV in chiaro: ... Le, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film ...