Le comiche 2 film stasera in tv 31 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le comiche 2 è il film stasera in tv venerdì 31 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Le comiche 2 film stasera in tv: cast La regia è di Neri Parenti. Il cast è composto da Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Paul Müller, Renato Pozzetto, Antonio Allocca, Angelo Pellegrino, Giulio Farnese, Roberto Della Casa, Catherine Zago. Le comiche 2 film stasera in tv: trama Paolo Villaggio e Renato Pozzetto sono protagonisti di svariate avventure, ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le2 è ilin tv venerdì 312021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Lein tv:La regia è di Neri Parenti. Ilè composto da Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Paul Müller, Renato Pozzetto, Antonio Allocca, Angelo Pellegrino, Giulio Farnese, Roberto Della Casa, Catherine Zago. Lein tv:Paolo Villaggio e Renato Pozzetto sono protagonisti di svariate avventure, ...

Advertising

mrispoli1 : RT @RAffatigato1: @RaiUno @RaiPlay La famiglia #DeFilippo si racconta in questo film come per raccontare le loro tragedie familiari e tradi… - RAffatigato1 : @RaiUno @RaiPlay La famiglia #DeFilippo si racconta in questo film come per raccontare le loro tragedie familiari e… - helaaria : Vista la presenza di alcune scene 'comiche' si potrebbe fraintendere la serietà di questo film. Ma fa veramente ri… - stateofgracexy : @sonogiuliana comunque giusto per girare il coltello nella piaga ho dovuto scoprire con una recensione beccata per… - JMCLuigi : Spiderman no way home | J. Watts Un grande film per i fan, mi sento di dire questo. Mi ha divertito ma ho preferi… -