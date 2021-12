Le assurde giustificazioni del dirigente di Fratelli d’Italia fotografato mentre fa il saluto romano

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilin piazza a Napoli un atto fascista? Ma no, soltanto una trovata tra amici che non si vedono da tanto tempo. Parola di Luigi Rispoli, membro della Direzione nazionale die candidato alle ultime elezioni comunali, che in un’intervista a Fanpage ha commentato la vergognosa fotografia che lo vede insieme ad una trentina di personefa il braccio teso, circondato da militanti del partito di Giorgia Meloni come Alfredo Catapano, anche lui in corsa per il consiglio comunale, o Pietro Diodato, cacciato soltanto qualche mese fa per essersi candidato con la lista civica di Catello Maresca. L’occasione per la rimpatriata nostalgica erano le celebrazioni del 40esimo anniversario del Movimento sociale italiano, il partito di ispirazione neofascista fondato dopo la Seconda ...