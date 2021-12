Le 10 serie tv più piratate del 2021: Disney+ domina la classifica (Di venerdì 31 dicembre 2021) In un mondo dominato da contenuti in streaming, c’è sempre chi utilizza altri modi per usufruirne. Il sito TorrentFreak ha stilato una classifica delle 10 serie tv più piratate del 2021. Rispetto al passato, la lista dei titoli cambia: a dominare c’è Disney+, che quest’anno ha lanciato contenuti Marvel quasi ogni settimana, permettendo ai fan di guardare programmi sempre più variegati. Il podio delle serie tv più piratate del 2021 va a WandaVision, acclamata primo show dei Marvel Studios che si è guadagnato ben 23 nomination agli Emmy Awards, portandone a casa tre. Nella top 10 troviamo altri contenuti televisivi della Casa delle Idee, tutti usciti quest’anno: Loki, The Falcon and The Winter Soldier, Hawkeye e la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) In un mondoto da contenuti in streaming, c’è sempre chi utilizza altri modi per usufruirne. Il sito TorrentFreak ha stilato unadelle 10tv piùdel. Rispetto al passato, la lista dei titoli cambia: are c’è, che quest’anno ha lanciato contenuti Marvel quasi ogni settimana, permettendo ai fan di guardare programmi sempre più variegati. Il podio delletv piùdelva a WandaVision, acclamata primo show dei Marvel Studios che si è guadagnato ben 23 nomination agli Emmy Awards, portandone a casa tre. Nella top 10 troviamo altri contenuti televisivi della Casa delle Idee, tutti usciti quest’anno: Loki, The Falcon and The Winter Soldier, Hawkeye e la ...

Le serie più commentate dell'anno. E quelle più attese del 2022