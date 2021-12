Lazio e altre tre Regioni in zona gialla da lunedì 3 gennaio: cosa cambia per i cittadini (Di venerdì 31 dicembre 2021) È la prova che dobbiamo vaccinarci" Entrano in vigore oggi le nuove regole per la quarantena contenute nell'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Dal ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 dicembre 2021) È la prova che dobbiamo vaccinarci" Entrano in vigore oggi le nuove regole per la quarantena contenute nell'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Dal ...

Advertising

paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Italia Covid-19: da lunedì entrano altre 4 regioni in zona gialla: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia - PrimaCommunica2 : #Italia Covid-19: da lunedì entrano altre 4 regioni in zona gialla: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Lazio e altre tre Regioni in zona gialla da lunedì. Cosa cambia per i cittadini #covid #31dicembre #iltempoquotidiano https:… - aranciaverde : RT @RaiNews: Altre 4 regioni verso la zona gialla. In arrivo l'ordinanza del Ministro della Salute - triolo_daniele : RT @RaiNews: Altre 4 regioni verso la zona gialla. In arrivo l'ordinanza del Ministro della Salute -