L'attore Paolo Calissano trovato morto a Roma: nella casa pillole di psicofarmaci

L'attore Paolo Calissano è stato trovato morto a Roma nel suo appartamento alla Balduina. Nella casa sono state trovate molte pillole di psicofarmaci. Calissano le prendeva per curare una depressione. Gli inquirenti ipotizzano che possa essere morto per overdose. Secondo le prime risultanze investigative la casa era in ordine e senza segni di violenza. A dare l'allarme la compagna che non riusciva a contattarlo sul cellulare, che dopo alcune ore ha smesso di suonare. Lei ha contattato le forze dell'ordine. In casa non sono stati trovati messaggi e Calissano non ha telefonato a qualcuno. Il corpo è stato scoperto dopo le 23.

