L' attore Paolo Calissano è stato trovato morto in casa

Leggi su agi

(Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - E'nella suaa Roma l'genovese, celebre volto soprattutto in serie tv di successo negli anni '90-2000, dalla 'Dottoressa Gio'' a 'Linda e il Brigadiere', fino a 'Vivere'. Secondo quanto si apprende, insono state ritrovate, sia in flaconi che sparse per terra, numerose pillole di psicofarmaci. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto a un'overdose di farmaci, ancora da accertare se fortuita o volontaria., 54 anni, era finito coinvolto nel 2005 in una drammatica vicenda di droga: una donna brasiliana morta nell'appartamento dell'a Genova per un'overdose di cocaina.era...