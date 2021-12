L’attore genovese Paolo Calissano morto a Roma | aveva 54 anni | trovate diverse confezioni di medicinali

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 si chiude con una notizia tristissima. Ci lascia un volto celebre delle fiction di successo negli’90-2000, dalla “Dottoressa Gio” a “Linda e il Brigadiere”, a “Vivere”.a soli 54nella sua abitazione anel quartiere Balduina. In casa delsono statedi, psicofarmaci cheassumeva. Le pillole erano in camera, sul comodino accanto al letto, per terra e anche sparse n cucina. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto ad un’overdose di farmaci, ancora da accertare se fortuita o volontaria. Sul posto sono intervenuti i ...