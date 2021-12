L’anno nero della tv italiana: emorragia di ascolti per le principali emittenti. I dati (Di venerdì 31 dicembre 2021) Com’è stato 2021 della televisione italiana? Il bilancio è rosso fuoco. Secondo una ricerca realizzata dall’autorevolissimo Studio Frasi, elaborato sulla base dei dati Auditel, il bilancio televisivo del 2021 è negativo per le principali emittenti televisive. Al netto del fatto che scende la platea complessiva, con un -7% in prima serata rispetto al 2020, la Rai in prime time perde il 3,5% dei propri spettatori, Mediaset cala del 10,4%, Sky del 10,8% e La7 del 13,9%. A guadagnare ascolto in prima serata sono invece l’insieme di reti, le cosiddette “altre terrestri”, che non sono rilevate singolarmente da Auditel: Prime Video, Netflix, Disney+. Le “altre” raggiungono il 16% di share nelle 24 ore, superando Rai 1 (13,6%) e Canale 5 (12,4%). In prima serata Rai 1 mantiene il primato con il 16,8% di ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Com’è stato 2021televisione? Il bilancio è rosso fuoco. Secondo una ricerca realizzata dall’autorevolissimo Studio Frasi, elaborato sulla base deiAuditel, il bilancio televisivo del 2021 è negativo per letelevisive. Al netto del fatto che scende la platea complessiva, con un -7% in prima serata rispetto al 2020, la Rai in prime time perde il 3,5% dei propri spettatori, Mediaset cala del 10,4%, Sky del 10,8% e La7 del 13,9%. A guadagnare ascolto in prima serata sono invece l’insieme di reti, le cosiddette “altre terrestri”, che non sono rilevate singolarmente da Auditel: Prime Video, Netflix, Disney+. Le “altre” raggiungono il 16% di share nelle 24 ore, superando Rai 1 (13,6%) e Canale 5 (12,4%). In prima serata Rai 1 mantiene il primato con il 16,8% di ...

