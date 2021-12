L’anno che verrà, Capodanno in musica o Gli Aristogatti? La tv del 31 dicembre (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 31 dicembre RaiUno, RaiDue, RaiTre, Rete4, Canale5 e La7 trasmetteranno il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. A seguire, alle 21, su RaiUno andrà in onda “L’anno che verrà“, in diretta da Terni, Amadeus e i suoi ospiti accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno e come sempre sarà una grande serata fatta di musica, emozioni e sorprese per salutare il 2021 e festeggiare l’arrivo del 2022. Il programma, giunto ormai alla 19ma edizione, è la tradizionale festa dedicata al Capodanno, quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Umbria. Saliranno sul palco Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore e Fausto Leali. Oltre ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 31RaiUno, RaiDue, RaiTre, Rete4, Canale5 e La7 trasmetteranno il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. A seguire, alle 21, su RaiUno andrà in onda “che“, in diretta da Terni, Amadeus e i suoi ospiti accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno e come sempre sarà una grande serata fatta di, emozioni e sorprese per salutare il 2021 e festeggiare l’arrivo del 2022. Il programma, giunto ormai alla 19ma edizione, è la tradizionale festa dedicata al, quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Umbria. Saliranno sul palco Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore e Fausto Leali. Oltre ...

