L’anno che verrà: Amadeus su Rai1 per l’ultimo dell’anno. Gli ospiti e la mancanza di Gigi D’Alessio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Amadeus è pronto a tenere compagnia agli spettatori di Rai1 durante l’ultimo giorno delL’anno con la lunga prima serata che ci accompagnerà nel 2022 In diretta sulla rete ammiraglia va in onda L’anno che verrà in diretta da Terni ed a partire dalle ore 21:00 ovvero subito dopo che dal Palazzo del Quirinale a reti unificate si sarà concluso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento accompagnerà il pubblico di Rai1 verso il nuovo anno con una grande serata ricca di musica, in compagnia di grandi ospiti, e fornito di emozioni e tante sorprese che sarà lo stesso spumeggiante nonostante le defezioni dell’ultimo minuto che hanno decimato il cast per colpa di alcune positività al ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021)è pronto a tenere compagnia agli spettatori didurantegiorno delcon la lunga prima serata che ci accompagnerà nel 2022 In diretta sulla rete ammiraglia va in ondachein diretta da Terni ed a partire dalle ore 21:00 ovvero subito dopo che dal Palazzo del Quirinale a reti unificate si sarà concluso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento accompagnerà il pubblico diverso il nuovo anno con una grande serata ricca di musica, in compagnia di grandi, e fornito di emozioni e tante sorprese che sarà lo stesso spumeggiante nonostante le defezioni delminuto che hanno decimato il cast per colpa di alcune positività al ...

Advertising

gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - mariocalabresi : Se devo scegliere nel mio telefono un’immagine di resistenza alla fine di quest’anno complicato e faticoso, è quell… - sferaebbasta : Anche sta notte milioni di persone posteranno una foto in cui fingono di essere felici e in cui promettono che l’an… - greencityit : WWF: Capodanno, festeggiare senza botti è meglio: Si stima che ogni anno in Italia almeno 5.000 animali muoiano a c… - nuccia20 : RT @SimoneMoriOff: Finché c’è l’amore nelle nostre vite, finché c’è la voglia di condividere, finché c’è un po’ di salute possiamo ritenerc… -