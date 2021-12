L’anno che Verrà: Amadeus festeggia il Capodanno con Ranieri, Lauro, Berti, Malgioglio e Parietti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Amadeus E’ stata la mano di Amadeus. A comporre il cast che animerà l’imminente Capodanno di Rai1 è stato il popolare conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo si capisce dai nomi chiamati a intrattenere il pubblico nella serata del tradizionale veglione, che quest’oggi andrà in onda in diretta da Terni. a partire dalle 21 circa. Sul palco si alterneranno artisti, comici, volti dell’intrattenimento e cantanti: tra questi ultimi, anche diversi big della kermesse sanremese 2022. “L’importante è che il pubblico da casa canti con noi. Il nostro show sarà un sottofondo, ma anche un invito a cantare e ballare assieme a noi. La televisione è un sogno: noi dobbiamo regalare una serata che faccia distrarre il pubblico dalle preoccupazioni che stiamo vivendo” ha affermato Amadeus nella conferenza stampa ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 31 dicembre 2021)E’ stata la mano di. A comporre il cast che animerà l’imminentedi Rai1 è stato il popolare conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Lo si capisce dai nomi chiamati a intrattenere il pubblico nella serata del tradizionale veglione, che quest’oggi andrà in onda in diretta da Terni. a partire dalle 21 circa. Sul palco si alterneranno artisti, comici, volti dell’intrattenimento e cantanti: tra questi ultimi, anche diversi big della kermesse sanremese 2022. “L’importante è che il pubblico da casa canti con noi. Il nostro show sarà un sottofondo, ma anche un invito a cantare e ballare assieme a noi. La televisione è un sogno: noi dobbiamo regalare una serata che faccia distrarre il pubblico dalle preoccupazioni che stiamo vivendo” ha affermatonella conferenza stampa ...

