«L'amore vince tutto», anche il premio come miglior copertina (Di venerdì 31 dicembre 2021) La copertina di Vanity Fair dedicata a San Valentino del mese di febbraio 2021 con il bacio fra Marisa e Marco, insieme da 80 anni, è stata scelta da Coverjunkie come «Most Sympatico Cover 21»

LuciaJuliano2 : Questa è la realtà, quella che vince sempre, al di là di tutte le cattiverie che possono ricevere loro hanno le… - Raziel_cosi : RT @Val3ntjn4: Vince chi... ... nessuno! ...l’amore non è un gioco, le persone non sono giocattoli. - treettidigioie : ho finito di lavorare e penso a cose pt.48382829 ebbene sì, raga in amore vince chi fugge perché? almeno eviti di… - NillaFerraro : RT @Val3ntjn4: Vince chi... ... nessuno! ...l’amore non è un gioco, le persone non sono giocattoli. - Prelemi14096385 : RT @Alessia64799513: Quella sera lei gli ha aperto il suo cuore, si è spogliata della sua armatura e si è fatta vedere fragile e impaurita.… -