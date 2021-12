L’alleanza tra arte e scuola potrebbe essere l’antidoto contro il burnout degli insegnanti (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Ilaria Muggianu Scano L’ultima generazione docile verso l’insegnante è stata la generazione X, ad onta del ’68 continuava a permeare negli anni 90 un atteggiamento reverenziale. Con i Millennial la situazione inizia a mutare: il genitore vive un proficuo rapporto di complicità nei confronti del figlio e, conseguentemente, diviene più esigente rispetto all’insegnante, il suo giudizio non è più incontrovertibile. L’ulteriore mutamento antropologico avviene con la Gen Z. Gli studenti sono divenuti più esigenti, probabilmente in risposta all’iper stimolazione intellettuale. “Cristallizzare l’eterno nel temporale”, per usare Charles Péguy, diviene una sfida progressivamente più turbinosa, certo stimolante ma pericolosamente logorante a giudicare dall’accorato appello di fine 2021 da parte di Anief-Confedir al ministro del Lavoro Giovannini: “È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Ilaria Muggianu Scano L’ultima generazione docile verso l’insegnante è stata la generazione X, ad onta del ’68 continuava a permeare negli anni 90 un atteggiamento reverenziale. Con i Millennial la situazione inizia a mutare: il genitore vive un proficuo rapporto di complicità nei confronti del figlio e, conseguentemente, diviene più esigente rispetto all’insegnante, il suo giudizio non è più invertibile. L’ulteriore mutamento antropologico avviene con la Gen Z. Gli studenti sono divenuti più esigenti, probabilmente in risposta all’iper stimolazione intellettuale. “Cristallizzare l’eterno nel temporale”, per usare Charles Péguy, diviene una sfida progressivamente più turbinosa, certo stimolante ma pericolosamente logorante a giudicare dall’accorato appello di fine 2021 da pdi Anief-Confedir al ministro del Lavoro Giovannini: “È ...

