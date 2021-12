L’alba del nuovo anno… Benvenuto 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Per arrivare alL’alba non c’è altra via che la notte“. Lo ha scritto il celebre poeta libanese Khalil Gibran in un suo scritto e mi è sembrato perfetto per descrivere il passaggio dal 2021 al 2022. Perché in fatto di tenebre e di paura quest’ultimo biennio pandemico ci fornisce un numero veramente spropositato di spunti. Alcuni sono stati fortunati, e poco lambiti dalle conseguenze. Ben altri dolori hanno segnato chi ha perso i propri cari o deve far fronte a conseguenze per la propria salute o il proprio lavoro. Il Covid-19 ha sconquassato il mondo intero e il nostro Paese ha avuto il triste primato di essere il primo in Occidente ad essere colpito, subito dopo la Cina, forse colpevolmente silente. In una maniera, a rifletterci ancora oggi, incredibile, come se fosse uno stato a noi confinante e non letteralmente ad Oriente, dall’altra parte del ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Per arrivare alnon c’è altra via che la notte“. Lo ha scritto il celebre poeta libanese Khalil Gibran in un suo scritto e mi è sembrato perfetto per descrivere il passaggio dal 2021 al. Perché in fatto di tenebre e di paura quest’ultimo biennio pandemico ci fornisce un numero veramente spropositato di spunti. Alcuni sono stati fortunati, e poco lambiti dalle conseguenze. Ben altri dolori hanno segnato chi ha perso i propri cari o deve far fronte a conseguenze per la propria salute o il proprio lavoro. Il Covid-19 ha sconquassato il mondo intero e il nostro Paese ha avuto il triste primato di essere il primo in Occidente ad essere colpito, subito dopo la Cina, forse colpevolmente silente. In una maniera, a rifletterci ancora oggi, incredibile, come se fosse uno stato a noi confinante e non letteralmente ad Oriente, dall’altra parte del ...

